Модель Ким Кардашьян показала, как тренируется и качает мышцы ягодиц и пресса. Несколько видео с тренировки появилось в ее личном блоге в социальных сетях.

На видео Ким выполняет упражнения под руководством личного тренера Сенады Греки. Для тренировки Кардашьян выбрала черные топ и легинсы, дополнив лук высокими носками.

Модель продемонстрировала, как занимается с помощью штанги и фитнес-резинки, а также показала упражнения на тренажерах, один из которых назвала "убийцей". По словам Кардашьян, не все дается ей легко.