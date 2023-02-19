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1 час назад

Модель Ким Кардашьян показала, как качает ягодицы: видео

Мира Маркина

Модель Ким Кардашьян показала, как тренируется и качает мышцы ягодиц и пресса. Несколько видео с тренировки появилось в ее личном блоге в социальных сетях.

На видео Ким выполняет упражнения под руководством личного тренера Сенады Греки. Для тренировки Кардашьян выбрала черные топ и легинсы, дополнив лук высокими носками.

Модель продемонстрировала, как занимается с помощью штанги и фитнес-резинки, а также показала упражнения на тренажерах, один из которых назвала "убийцей". По словам Кардашьян, не все дается ей легко.

Модель Ким Кардашьян сравнили с Волан-де-Мортом

Ранее Ким Кардашьян снялась в нижнем белье для рекламы собственного бренда.

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