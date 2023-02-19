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1 час назад

Роза Сябитова сказала, что вышла замуж за тирана из-за сексуального голода

Popcake.tv

Знаменитая телесваха с удовольствием раздаёт советы мужчинам и женщинам, которые хотят обрести семью. Роза часто резка и не стесняется кидать в адрес людей едкие комментарии относительно неудач в их личной жизни. Логично, что у такой мудрой и опытной женщины собственная личная жизнь должна складываться как нельзя лучше, но в случае со звёздной свахой отлично работает поговорка о сапожнике без сапог.

Сябитова заявила, что вышла замуж за тирана из-за сексуального голода
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Первый муж Сябитовой, Михаил, умер от инфаркта в 1993 году. Спустя 15 лет Роза встретила новую любовь — Юрия Андреева. Пара познакомилась на работе, точнее, на передаче «Давай поженимся!», где телеведущая помогала соединиться одиноким сердцам. Красивый высокий мужчина сразу привлёк внимание Сябитовой, и уже в 2008 году пара поженилась. Правда, брак продлился всего 3 года, а в Сеть быстро попали кадры избитой свахи, которые ужаснули всю страну. Оказывается, благоверный избивал свою знаменитую супругу. Андреев выбил зуб и обеспечил женщине сотрясение мозга. В общем, Юрий оказался самым обычным тираном, который очень быстро превратил жизнь Розы в ад.

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Сама телесваха объяснила свой выбор очень просто. По утверждениям Сябитовой в тот период у неё бушевали гормоны, она была голодной и, как следствие, ей было не до логики и здравого смысла. К тому же Юрий, как и полагается всем абьюзерам, был красноречив и галантен, ему удалось быстро очаровать женщину и влюбить её в себя.

«В 45 — баба ягодка опять. Гормон бушует. Это нормально. И тут приходит молодой, который говорит, как в Турции: „Наташа, женюсь. Знакомь меня с мамой“. Конечно, я повелась и не заметила ничего» — делилась телеведущая личным опытом.

Теперь же сваха не сомневается, одной лишь страсти и классного секса недостаточно, чтобы построить крепкий и гармоничный союз. Замуж надо выходить не по велению гормонов, а перед бракосочетанием следует получше узнать партнёра, пожить с ним, чтобы понимать, как человек ведёт себя в разных ситуациях и наверняка убедиться, не захочет ли он разбить своей возлюбленной кружку об голову из-за недосоленного борща или «не такого» взгляда.

Звёзды,Юрий Андреев,Роза Сябитова,
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