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2 часа назад

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в "переборе с фотошопом"

Мира Маркина

Телеведущая, актриса Анфиса Чехова высказалась о "переборе с фотошопом" на снимке со стилистом, который вызвал недовольство у подписчиков. И фотография, и комментарий появились в личном блоге Чеховой.

Чехова призналась в "переборе с фотошопом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анфиса объяснила, что не всегда публикует фото и видео самостоятельно. Снимок со стилистом редактировала и выкладывала SMM-менеджер, которую телеведущая попросила сделать лица без макияжа "чуть-чуть поярче". Чехова призналась, что иногда обрабатывает фото, "если какой-то прыщ, неровность или складка образовались". Фигуры это не касается, подчеркнула Чехова:

"А форму своего тела я давно не фотошоплю, пластику никогда не делала, а если бы на нее решилась, честно бы об этом говорила".

По словам Анфисы, ее устраивает и собственная внешность, и активность подписчиков под публикациями в социальных сетях. Она не контролирует вес только последние шесть лет: ей удается его поддерживать в норме, отказавшись от мяса, дрожжей и сахара, а также уделяя время йоге. До этого, еще с подросткового возраста, Чехова пробовала разные виды диет, в том числе экстремальные.

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