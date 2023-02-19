Отец певицы Рианны узнал о ее беременности на Суперкубке

Отец музыкальной исполнительницы Рианны Рональд Фенти узнал, что снова станет дедушкой, когда увидел ее выступление на Суперкубке. Об этом он рассказал TMZ .

Рианна купила отцу билет на концерт, и он увидел изменения в ее фигуре одновременно со всеми фанатами.

Рианна станет мамой второй раз: весной прошлого года у нее появился сын от A$AP Rocky. Рональд Фенти рассказал, что пока мало участвует в жизни дочери и внука из-за плотного графика. Тем не менее, он хочет исправить ситуацию, а также надеется, что у Рианны родится девочка.