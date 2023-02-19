Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
52 минуты назад

Отец певицы Рианны узнал о ее беременности на Суперкубке

Мира Маркина

Отец музыкальной исполнительницы Рианны Рональд Фенти узнал, что снова станет дедушкой, когда увидел ее выступление на Суперкубке. Об этом он рассказал TMZ.

Отец певицы Рианны узнал о ее беременности на Суперкубке
Фото: USA TODAY Sports/ReutersUSA TODAY Sports/Reuters

Рианна купила отцу билет на концерт, и он увидел изменения в ее фигуре одновременно со всеми фанатами.

"Боже мой! Моя малышка выглядит беременной!" — вспомнил Фенти свою реакцию.

Рианна станет мамой второй раз: весной прошлого года у нее появился сын от A$AP Rocky. Рональд Фенти рассказал, что пока мало участвует в жизни дочери и внука из-за плотного графика. Тем не менее, он хочет исправить ситуацию, а также надеется, что у Рианны родится девочка.

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассекретила беременность

Ранее "Рамблер" писал о выступлении Рианны на Суперкубке.

Звёзды,Рианна,Мур Деми,Брюс Уиллис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий