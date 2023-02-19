Гарик Мартиросян считает себя и Павла Волю несмешными людьми

Юморист Гарик Мартиросян допустил, что внешность затрудняет ему и Павлу Воле карьерный рост в юморе. Предположением он поделился в интервью FAMETIME TV.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мартиросян объяснил, что более смешными ему и коллеге мешает отсутствие чего-то необычного в образе. По его мнению, Гарику Харламову в этом плане повезло, а Павел Воля — "совершенно обычный".

"И если я еще немного несуразный — в очках и с небольшим акцентом, то у Воли и этого нет", — сказал Мартиросян.

Гарик Мартиросян отметил, что Воля стал одним из самых популярных российских комиков благодаря работе над собой. По словам юмориста, его коллега трудолюбивый, харизматичный и целеустремленный, а также всегда старается сделать выступление лучше предыдущих.