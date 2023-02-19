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1 час назад

Рэпер Pharaoh выложил фото с обручальными кольцами: кто невеста?

Super.ru

В последнее время мы ничего не слышали о когда-то бурной личной жизни рэпера. И вот сегодня Глеб (настоящее имя артиста) неожиданно для всех выложил в сторис фото рук с обручальными кольцами. Прежде чем поздравлять музыканта со свадьбой, многие задумались: а кто же невеста? Ведь после страстного романа с Алесей Кафельниковой он своих возлюбленных не показывал.

Рэпер Pharaoh выложил фото с обручальными кольцами
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Спрашивали — отвечаем. Хотя сделать это было не так уж и просто: в Инстаграме (запрещен в РФ) у рэпера всего пять постов, а интервью он в последнее время дает редко. Но путем дедукции и сравнения локаций в сторис фанаты Pharaoh определили, что его новой избранницей может быть финалистка 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» ведьма Соня Егорова. А позже и сама Соня запостила фотографию, на которой видна рука рэпера с тем самым кольцом. Так что сомнений почти не остается: можно смело поздравлять пару и всех догадливых шерлоков!

Звёзды,Алеся Кафельникова,
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