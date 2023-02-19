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13 минут назад

Голливудская актриса Голди Хоун изменилась до неузнаваемости

Слово и Дело

Голливудская актриса Голди Хоун изменилась до неузнаваемости. Папарацци запечатлели звезду во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Хоун скорчила забавную гримасу и сложила губы «уточкой». Актриса была полностью одета в черное, а в руках держала стакан с напитком. Читатели издания Daily Mail не узнали голливудскую звезду.

Голливудская актриса Голди Хоун изменилась до неузнаваемости
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Хоун здесь почти неузнаваема», — высказался один из комментаторов.

По словам знаменитости, она уделяет много времени своей внешности. Каждый день утром и вечером актриса по три минуты массажирует лицо, а затем наносит крем. Хоун состоит в браке с Куртом Расселом более 40 лет. Пара считается одной из самых крепких в Голливуде.

Звёзды,Курт Рассел,
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