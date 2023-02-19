Рогов вспомнил, как начинал покорять Москву

Когда Александр Рогов окончил Тульский государственный педагогический университет, то отправился в столицу, чтобы работать на федеральных каналах, и вскоре стал участником скандала в коммунальной квартире. Об этом он рассказал Ляйсан Утяшевой в YouTube-шоу "Дерзкая готовка".

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Стилист рассказал, что жил "в коммуналке у какого-то нашего дяди". Другие жители квартиры решили, что Александр хочет присвоить комнату себе, и вызвали полицию. Рогова выгнали, и после этого случая ему пришлось переезжать в Москву второй раз.