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22 минуты назад

Стилист Александр Рогов вспомнил, как начинал покорять Москву

Мира Маркина

Когда Александр Рогов окончил Тульский государственный педагогический университет, то отправился в столицу, чтобы работать на федеральных каналах, и вскоре стал участником скандала в коммунальной квартире. Об этом он рассказал Ляйсан Утяшевой в YouTube-шоу "Дерзкая готовка".

Рогов вспомнил, как начинал покорять Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стилист рассказал, что жил "в коммуналке у какого-то нашего дяди". Другие жители квартиры решили, что Александр хочет присвоить комнату себе, и вызвали полицию. Рогова выгнали, и после этого случая ему пришлось переезжать в Москву второй раз.

Вскоре он поехал в Берлин сниматься в шоу "Голод" за полторы тысячи долларов в месяц. Стилист считает, что тогда ему "снесло крышу". Рогов в Тулу и быстро потратил все деньги с друзьями в барах. Затем он научился экономить и, приехав в Москву третий раз, вел себя по-другому.

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