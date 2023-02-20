Миддлтон пришла на премию в серьгах за 18 фунтов

Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на церемонию вручения премии BAFTA в серьгах Zara стоимостью £18. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Серьги стали дополнением к белому платью Alexander McQueen на одно плечо, в котором Кейт Миддлтон уже приходила на то же мероприятие в 2019 году. Однако в наряд было внесено изменение — вместо цветочного украшения на плече появилась драпировка с небольшим шлейфом.

Завершенность образу придали длинные черные перчатки.

Муж Кейт Миддлтон, принц Уильям, выбрал для мероприятия двубортный пиджак из черного бархата и галстук-бабочку.

Принц Уильям выполняет роль президента BAFTA с 2010 года. Его супруга впервые появилась на церемонии вручения премии британской киноакадемии вместе с супругом в 2017 году.