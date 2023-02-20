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2 часа назад

Стилист Рогов заявил, что Прилучный делал операцию из-за оттопыренных ушей

Газета.Ruиещё 2

Стилист Александр Рогов на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» заявил, что актер Павел Прилучный сделал операцию, чтобы «прилепить» уши к голове.

Рогов заявил, что Прилучный делал операцию из-за оттопыренных ушей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«При этом оттопыренные уши так ему шли. И когда человек себя лишает этого, это выглядит уже как-то искусственно. Даже у Прилучного того же самого – у него же сделана операция по «прилепливанию ушей к голове». Он же был ушастенький, смешной. А сейчас он не ушастенький», — отметил Рогов.

Ведущая шоу Ляйсан Утяшева отметила, что считает звезду «Мажора» сексуальным мужчиной. В ответ на это Рогов заявил, что не особо разбирается в стандартах мужской красоты. Стилист также призвал пластических хирургов сдерживать своих клиентов, если те хотят чрезмерно изменить пропорции своего тела.

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