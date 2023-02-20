Рогов заявил, что Прилучный делал операцию из-за оттопыренных ушей

«При этом оттопыренные уши так ему шли. И когда человек себя лишает этого, это выглядит уже как-то искусственно. Даже у Прилучного того же самого – у него же сделана операция по «прилепливанию ушей к голове». Он же был ушастенький, смешной. А сейчас он не ушастенький», — отметил Рогов.