Рогов заявил, что Прилучный делал операцию из-за оттопыренных ушей

Стилист Александр Рогов на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» заявил, что актер Павел Прилучный сделал операцию, чтобы «прилепить» уши к голове.
«При этом оттопыренные уши так ему шли. И когда человек себя лишает этого, это выглядит уже как-то искусственно. Даже у Прилучного того же самого – у него же сделана операция по «прилепливанию ушей к голове». Он же был ушастенький, смешной. А сейчас он не ушастенький», — отметил Рогов.
Ведущая шоу Ляйсан Утяшева отметила, что считает звезду «Мажора» сексуальным мужчиной. В ответ на это Рогов заявил, что не особо разбирается в стандартах мужской красоты. Стилист также призвал пластических хирургов сдерживать своих клиентов, если те хотят чрезмерно изменить пропорции своего тела.