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1 час назад

Анастасия Стоцкая объяснила, почему скрывала развод

Мира Маркина

В минувшем году певица и актриса Анастасия Стоцкая впервые рассказала правду о своем браке. Не говорить в публичном пространстве о расставании с мужем – ресторатором Сергеем Абгаряном – у звезды была веская причина.

В интервью журналу «Здоровье» артистка заявила, что скрывала правду о разводе три года ради детей. Анастасия воспитывает сына Александра и дочь Веру.

«Когда есть дети, прежде всего думаешь о них. Они многое принимают близко к сердцу. И всегда нужно думать о последствиях любой откровенности», – объяснила свое решение Стоцкая.

Актер «Дневников вампира» разводится с женой

Сейчас Стоцкая вновь состоит в отношениях, однако нового избранника артистка скрывает.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как выглядит отец дочери Ольги Орловой.

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