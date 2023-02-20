В минувшем году певица и актриса Анастасия Стоцкая впервые рассказала правду о своем браке. Не говорить в публичном пространстве о расставании с мужем – ресторатором Сергеем Абгаряном – у звезды была веская причина.
В интервью журналу «Здоровье» артистка заявила, что скрывала правду о разводе три года ради детей. Анастасия воспитывает сына Александра и дочь Веру.
«Когда есть дети, прежде всего думаешь о них. Они многое принимают близко к сердцу. И всегда нужно думать о последствиях любой откровенности», – объяснила свое решение Стоцкая.
Сейчас Стоцкая вновь состоит в отношениях, однако нового избранника артистка скрывает.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как выглядит отец дочери Ольги Орловой.