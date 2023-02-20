Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Алеся Кафельникова вышла на подиум в мини-платье на показе иностранного бренда

Lenta.ru

Российская модель Алеся Кафельникова появилась на Неделе моды в Лондоне и привлекла внимание фотографов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Кафельникова вышла на подиум в мини-платье на показе иностранного бренда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

24-летняя манекенщица приняла участие в показе английского модельера грузинского происхождения Давида Кома, который также является основателем бренда David Koma. Знаменитость вышла на подиум в платье длины мини, оформленном пайетками. Ее образ дополнили объемная укороченная шуба и высокие сапоги со стразами в красных тонах.

В макияже визажисты сделали акцент на натуральность, нанеся на губы помаду нюдового оттенка. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и зачесали их назад, создав эффект «мокрой» укладки.

Ранее модель Алеся Кафельникова снялась в новой весенне-летней коллекции одежды бренда Love Republic. Для фотосессии звезда примерила костюм белого цвета на голое тело, черное мини-платье, кожаный тренч, твидовый жакет в черно-розовых тонах, а также боди, обнажающее левое плечо. Вдобавок она позировала, сидя у бассейна, в платье, которое было оформлено в мелкий горох.

Звёзды,Алеся Кафельникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий