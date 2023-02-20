Буланова высмеяла сходство Киркорова с собой после пластики

Исполнительница рассмеялась в ответ на то, что пользователи соцсетей сравнили Киркорова с ней после хирургического вмешательства. «Похорошел! Интересно, надо посмотреть. Я его поздравляю. Он идет в правильном направлении», — сказала Буланова.

Певица призналась, что сама никогда не делала пластических операций. При этом Буланова заявила, что не осуждает никого за изменения во внешности. «К сожалению, я трус большой, поэтому мимо меня пока все это проходит. Я даже завидую белой завистью человеку, который решился на это», — говорит она.