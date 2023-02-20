Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
4 минуты назад

Татьяна Буланова высмеяла сходство Киркорова с собой после пластики

Газета.Ruиещё 1

Певица Татьяна Буланова в беседе с «Пятым каналом» прокомментировала пластические операции Филиппа Киркорова.

Буланова высмеяла сходство Киркорова с собой после пластики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнительница рассмеялась в ответ на то, что пользователи соцсетей сравнили Киркорова с ней после хирургического вмешательства. «Похорошел! Интересно, надо посмотреть. Я его поздравляю. Он идет в правильном направлении», — сказала Буланова.

Певица призналась, что сама никогда не делала пластических операций. При этом Буланова заявила, что не осуждает никого за изменения во внешности. «К сожалению, я трус большой, поэтому мимо меня пока все это проходит. Я даже завидую белой завистью человеку, который решился на это», — говорит она.

Звёзды,Татьяна Буланова,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий