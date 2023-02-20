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27 минут назад

Регина Тодоренко повторила культовый образ Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани»

Lenta.ruиещё 2

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко повторила культовый образ британской актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани». Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тодоренко повторила культовый образ Хепберн из «Завтрака у Тиффани»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

32-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в черном платье-футляре, обнажающем плечи. Наряд дополнили бархатные перчатки выше локтя, серебристые босоножки, жемчужное колье и мундштук. Артистка сделала макияж, оформив черные графичные стрелки, а волосы уложила в высокую прическу, украсив ее серебряным аксессуаром в виде сверкающего цветка.

«Как же я влюбилась в этот фильм 16 лет назад… (...). Перечитала книгу через 10 лет, и та Холли Голайтли, которую я любила, предстала передо мной в совершенно ином образе: наивная, легкомысленная, местами безответственная», — поделилась исполнительница своими размышлениями.

В декабре 2022 года Регина Тодоренко вышла в свет в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Знаменитость пришла на 20-летие журнала Hello! в облегающем платье коричневого цвета, оформленном вырезом до пупка. Образ телезвезды дополняли массивные золотистые браслеты, надетые поверх одежды, и тканевый чокер.

Звёзды,Тиффани,Регина Тодоренко,Одри Хепберн,
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