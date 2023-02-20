Тодоренко повторила культовый образ Хепберн из «Завтрака у Тиффани»

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко повторила культовый образ британской актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани». Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

32-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в черном платье-футляре, обнажающем плечи. Наряд дополнили бархатные перчатки выше локтя, серебристые босоножки, жемчужное колье и мундштук. Артистка сделала макияж, оформив черные графичные стрелки, а волосы уложила в высокую прическу, украсив ее серебряным аксессуаром в виде сверкающего цветка.

«Как же я влюбилась в этот фильм 16 лет назад… (...). Перечитала книгу через 10 лет, и та Холли Голайтли, которую я любила, предстала передо мной в совершенно ином образе: наивная, легкомысленная, местами безответственная», — поделилась исполнительница своими размышлениями.