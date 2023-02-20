Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

Розенбаум назвал "унылой и ужасно фальшивой" песню Самбурской

Газета.Ru

Музыкант Александр Розенбаум в эфире шоу «Три аккорда» раскритиковал выступление Настасьи Самбурской.

Розенбаум назвал "унылой и ужасно фальшивой" песню Самбурской
Фото: СоцсетиСоцсети

Актриса выступила с песней из собственного репертуара под названием «Сигаретка». «Кроме того, что это все было достаточно уныло, еще и ужасно фальшиво», — заявил Розенбаум, один из членов жюри программы. Александр Новиков также раскритиковал Самбурскую за «невыигрышную» композицию.

Певец Трофим предложил Самбурской изменить сюжет песни, чтобы у нее был «более позитивный посыл».

По результатам на первой строчке конкурса расположилась Лариса Долина. На втором месте — Евгений Гор, третью строчку занял Валерий Яременко.

Звёзды,Евгений Гор,Валерий Яременко,Лариса Долина,Александр Розенбаум,Александр Новиков,Настасья Самбурская,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий