Розенбаум назвал "унылой и ужасно фальшивой" песню Самбурской

Актриса выступила с песней из собственного репертуара под названием «Сигаретка». «Кроме того, что это все было достаточно уныло, еще и ужасно фальшиво», — заявил Розенбаум, один из членов жюри программы. Александр Новиков также раскритиковал Самбурскую за «невыигрышную» композицию.