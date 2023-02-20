Розенбаум назвал "унылой и ужасно фальшивой" песню Самбурской

Музыкант Александр Розенбаум в эфире шоу «Три аккорда» раскритиковал выступление Настасьи Самбурской.
Актриса выступила с песней из собственного репертуара под названием «Сигаретка». «Кроме того, что это все было достаточно уныло, еще и ужасно фальшиво», — заявил Розенбаум, один из членов жюри программы. Александр Новиков также раскритиковал Самбурскую за «невыигрышную» композицию.
Певец Трофим предложил Самбурской изменить сюжет песни, чтобы у нее был «более позитивный посыл».
По результатам на первой строчке конкурса расположилась Лариса Долина. На втором месте — Евгений Гор, третью строчку занял Валерий Яременко.