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1 час назад

Кейт Бланшетт вышла в свет в восьмилетнем платье

Lenta.ruиещё 1

Австралийская актриса Кейт Бланшетт пришла на церемонию вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в восьмилетнем наряде. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Бланшетт вышла в свет в восьмилетнем платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актриса вышла в свет в черном бархатном платье со шлейфом французского модного дома Maison Margiela. При этом звезда драмы «Тар», получившая награду в категории «Лучшая женская роль», дополнила образ украшениями марки Louis Vuitton. Среди них — серьги-гвоздики и жемчужные бусы. Кроме того, она прикрепила голубую ленту Агентства ООН по делам беженцев в качестве символа солидарности с этими людьми.

При этом известно, что данный наряд знаменитость надевала на кинопремию «Оскар» в 2015 году. Бланшетт выступает за экологичный подход к использованию одежды и призывает других звезд ограничить количество приобретаемых для мероприятий предметов гардероба.

Ранее в феврале Кейт Миддлтон посетила премию BAFTA в платье 2019 года и серьгах Zara за 1,5 тысячи рублей.

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