Воробьев назвал Киркорова "бесчувственным сухарем"

В рамках второго выпуска нового сезона "Маски" Мамонтёнок выступил с песней группы Hi-Fi "Глупые люди".

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Валерию номер очень впечатлил. Вместе с Алексеем Воробьёвым она считает, что под маской прячется поющая актриса - например, Ольга Кузьмина, недавно озвучившая Чебурашку в одноимённом фильме-хите. Впрочем, озвучивали в жюри и мнение, что Мамонтёнок - мужчина.

Между тем Филипп Киркоров критически высказался о смысловом содержании песни, в частности, о строчке "Глупые люди солнце на блюде едят". "До сих пор не могу понять эту аллегорию", - признался певец.

Валерия попыталась растолковать коллеге смысл: мол, это про неумение ценить важные моменты в жизни и восприятие многими их как должного. На это Воробьёв, агрессивно нападающий на Киркорова с первого же выпуска, сказал: "Зачем вы уговариваете Филиппа в том, что это глубокое творчество? Филипп - бесчувственный сухарь. Это же очевидно". Киркоров до ответа не снизошёл.