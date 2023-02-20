Хилтон усомнилась в своей сексуальности

Актриса, певица и светская львица Пэрис Хилтон призналась, что до встречи с мужем любила только целоваться с мужчинами. В своей сексуальности она усомнилась в интервью с изданием Harper’s Bazaar.

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Знаменитость заявила, что на протяжении многих лет не могла построить крепкие отношения из-за того, что считала себя асексуальной. По ее словам, максимум, что ей нравилось делать с мужчинами в 20-летнем возрасте, — это целоваться.

Хилтон подчеркнула, что избавиться от страха близости ей удалось только после встречи с будущим мужем, бизнесменом Картером Реумом. Ему она смогла полностью довериться, после чего почувствовала себя счастливой женщиной и забыла о трех предыдущих помолвках и неудачах в личной жизни. В том числе по этой причине светская львица решила связать себя узами брака с Реумом.