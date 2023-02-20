Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
49 минут назад

Светская львица Пэрис Хилтон усомнилась в своей сексуальности

Lenta.ru

Актриса, певица и светская львица Пэрис Хилтон призналась, что до встречи с мужем любила только целоваться с мужчинами. В своей сексуальности она усомнилась в интервью с изданием Harper’s Bazaar.

Хилтон усомнилась в своей сексуальности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость заявила, что на протяжении многих лет не могла построить крепкие отношения из-за того, что считала себя асексуальной. По ее словам, максимум, что ей нравилось делать с мужчинами в 20-летнем возрасте, — это целоваться.

Хилтон подчеркнула, что избавиться от страха близости ей удалось только после встречи с будущим мужем, бизнесменом Картером Реумом. Ему она смогла полностью довериться, после чего почувствовала себя счастливой женщиной и забыла о трех предыдущих помолвках и неудачах в личной жизни. В том числе по этой причине светская львица решила связать себя узами брака с Реумом.

Ранее Хилтон сообщила, что впервые стала матерью. Выносить и родить ребенка ей помогла суррогатная мать. Хилтон вышла замуж за Картера Реума в ноябре 2021 года после трех лет отношений. Для светской львицы это первый брак.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий