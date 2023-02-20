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1 час назад

Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями

Российская Газетаиещё 2

Неделя начинается с прекрасных новостей! В семье актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна случилось долгожданное прибавление. Вчера вечером у пары родилась дочь. Счастливые родители сообщили только что об этом в Инстаграме (запрещен в РФ), опубликовав серию невероятно трогательных черно-белых фото из роддома.

Моряк и Андреасян стали родителями
Фото: Super.ruSuper.ru

«Вчера 19 февраля в 18:12, стоя в коридоре у палаты, я услышал аплодисменты и "ура"! Рожала Лиза, а всплакнул и вспотел в ожидании я. У нас все хорошо! Девочка волосатая, черненькая и слегка недовольная, а это точно значит, что моя порода», — шутливо подписал пост радостный отец. Только взгляните на эти кадры!

Звёзды,Сарик Андреасян,
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