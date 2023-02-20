Российская певица и композитор Рита Дакота похвасталась роскошными подарками от возлюбленного. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Исполнительница показала на видео презенты, которые ее избранник Федор Белогай преподнес ей на День святого Валентина. Среди них — аксессуары и украшения люксовых брендов. «Сумка Acne Studios, сумка Balenciaga и мой первый в жизни Dior. Мне казалось, что только суперпринцессы носят Dior, а панкухки, как я, носят секонд», — заявила звезда.

Согласно информации на сайте shop-couture.dior.ae, приобретенные мужчиной кольцо и браслет Dior стоят 1700 и 2400 дирхамов соответственно (примерно 34 и 48 тысяч рублей).