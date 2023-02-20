Погребняк и Боня заподозрили Нюшу во лжи об измене мужа

Блогеры Мария Погребняк и Виктория Боня высказались о заявлении певицы Нюши про измену мужа — бизнесмена Игоря Сивова. Звезды соцсетей заподозрили поп-исполнительницу во лжи.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Артистка рассказывала в интервью Светлане Бондарчук, что они с мужем пережили измену. Нюша не стала раскрывать подробности, но отметила, что простила супруга. Сивов о заявлении жены не высказывался.

Боня и Погребняк прокомментировали эту ситуацию в эфире Rutube-шоу «Злые языки». Жена футболиста Павла Погребняк допустила, что рассказ об измене стал прогревом перед курсом по личностному росту, который продавал муж певицы.«Это чисто зарабатывание денег», — заявила блогер.Боня согласилась с коллегой. По мнению бывшей участницы «Дома-2», Нюша и ее супруг взяли пример с рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой.