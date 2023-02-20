Жена Стетхэма в облегающем боди появилась на премии BAFTA

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бизнесвумен, жена актера Джейсона Стетхэма Рози Хантингтон-Уайтли пришла на премию BAFTA в облегающем боди и юбке с разрезами спереди. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

35-летняя Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей 76-й церемонии вручения наград премии BAFTA, которая прошла 19 февраля в Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбэнк Центре. Гражданская жена Джейсона Стетхэма появилась на публике в образе из новой весенне-летней коллекции Alaïa — боди с воротником-стойкой и длинным рукавом, бархатной юбке с драпировкой и разрезами спереди. Образ завершили гладкий хвост и макияж с подведенным нижним веком и нюдовой помадой.

Джейсон Стетхэм и Рози Хантингтон-Уайтли познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и супермодель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс.