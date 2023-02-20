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53 минуты назад

55-летняя Николь Кидман вышла в свет в платье с разрезом и чокере с анатомическим сердцем

Газета.Ruиещё 1

Актриса Николь Кидман вышла в свет в платье с разрезом и чокере с анатомическим сердцем. Об этом сообщает Daily Mail.

Кидман вышла в свет в платье с разрезом и чокере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшие выходные в отеле InterContinental в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград премии Art Directors Guild Awards 2023. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Николь Кидман. 55-летняя актриса вышла на красную ковровую дорожку в наряде от Schiaparelli: черном бархатном платье на одно плечо с разрезом и чокере с золотым анатомическим сердцем. Образ дополнили туфли на шпильке, а также макияж с алой помадой и укладка с распущенными волосами.

В ноябре прошлого года Николь Кидман снялась в рекламной кампании Balenciaga вместе с Изабель Юппер и Беллой Хадид.

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