Бывшая жена Джигарханяна сообщила о новом романе

«Есть перемены в жизни, но я о них не кричу. Да, у меня есть свой человек. Но рассказывать все подробности я пока не буду», — заявила она.

По словам пианистки, новый возлюбленный не старше ее и от музыкальной профессии он далек. «У меня сейчас не получается общаться с людьми, которые старше. Когда муж старше, у меня уже было. (...) В любом случае дело не в возрасте, а в отношениях. Если они устраивают — значит, хорошо. Да, меня то, что есть сейчас, устраивает», — поделилась она.