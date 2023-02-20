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1 час назад

7,5 млн на макияж и прическу: скандальные подробности свадьбы сына Бекхэмов

Мира Маркина

Прошлой весной состоялась свадебная церемония старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов — Бруклина и его избранницы Николы. Однако, как выяснилось, отец невесты — американский миллиардер Нельсон Пельтц — едва не отменил торжество. Рассказываем, что произошло, в материале «Рамблера».

7,5 млн на макияж и прическу: скандальные подробности свадьбы сына Бекхэмов
Фото: СоцсетиСоцсети

В начале февраля стало известно, что Пельтц-старший был сильно разочарован работой организаторов мероприятия Николь Брагин и Арианны Грихальб и даже уволил их за несколько недель до торжества. А теперь отец Николы требует, чтобы женщины вернули ему депозит в размере 132 000 фунтов стерлингов (почти 12 миллионов рублей).

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Организаторы отказались выполнять выдвинутые им требования и подали встречный иск. Женщины обвинили семейство Пельтц в нарушении контракта и потребовали возместить ущерб в размере не менее 41 000 фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей), а также раскрыли некоторые скандальные подробности подготовки к свадебной церемонии, слив материалы в прессу.

Оказалось, что американскому миллиардеру изначально не понравилась задумка дочери и ее жениха, а также их подход к организации мероприятия, поэтому он собирался отменить торжество. Однако тут на помощь пришла мама девушки: экс-модель Клаудия Хеффнер Пельц убедила мужа не горячиться. К слову, она же и оплатила в тайне от супруга расходы дочери на прическу и макияж, которые обошлись ей в 85 000 фунтов стерлингов (7,5 миллионов рублей).

Соцсети

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Отметим, что подготовка к свадебной церемонии изначально шла не очень-то и гладко. Так, в начале Никола и Бруклин обратились к известному организатору Престону Бейли, который занимался торжеством Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа. Правда, вскоре мужчина отказался от работы с парой из-за перегруженного графика. На его место пришли Николь Брагин и Арианна Грихальб. Когда они приступили к обязанностям, то были шокированы хаотичным списком гостей и невестой, которая была «слишком занята», чтобы обсуждать детали торжества по телефону. При этом Никола находила время, чтобы закидывать организаторов истерическими сообщениями и придирками по любому поводу.

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