Приянка Чопра поделилась фотографией с годовалой дочерью Малти

Индийская актриса Приянка Чопра выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новые снимки с дочерью. Об этом пишет People.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Чопра впервые решила показать лицо 13-месячной дочери Малти в социальных сетях. «Такие дни», — написала в посте 40-летняя актриса.

На первом снимке знаменитость обнимается с дочерью, которая одета в розовую кофточку с бантиком. На второй фотографии Чопра закрывает лицо ребенка в кровати.

Чопра и ее муж Ник Джонас родили дочь при помощи суррогатного материнства в январе 2022 года. Малти — первый ребенок для обоих родителей.