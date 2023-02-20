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1 час назад

Приянка Чопра поделилась милой фотографией с годовалой дочерью Малти

Газета.Ru

Индийская актриса Приянка Чопра выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новые снимки с дочерью. Об этом пишет People.

Приянка Чопра поделилась фотографией с годовалой дочерью Малти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чопра впервые решила показать лицо 13-месячной дочери Малти в социальных сетях. «Такие дни», — написала в посте 40-летняя актриса.

На первом снимке знаменитость обнимается с дочерью, которая одета в розовую кофточку с бантиком. На второй фотографии Чопра закрывает лицо ребенка в кровати.

Чопра и ее муж Ник Джонас родили дочь при помощи суррогатного материнства в январе 2022 года. Малти — первый ребенок для обоих родителей.

В прошлом месяце Чопра на мероприятии на Голливудской аллее славы впервые показала лицо дочери. До этого момента пара не показывала лицо Малти в социальных сетях, часто закрывая его эмодзи в виде белого сердечка на фотографиях.

Звёзды,Приянка Чопра,
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