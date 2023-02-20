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2 часа назад

Дима Билан пожаловался, что Мари Краймбрери сломала ему ребро прямо на сцене

Диана Товсепова

Российский певец Дима Билан рассказал, что его коллега Мари Краймбрери во время совместного выступления сломала ему ребро. Об этом он рассказал на программе «Ты не поверишь».

Билан пожаловался, что Мари Краймбрери сломала ему ребро
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Это случилось во время их совместного номера в рамках фестиваля «Big Love Show».

Билан иронично рассказал, что Мари сломала ему "всего одно" ребро. При этом певец отметил, что трогать ее в ответ он не стал, потому что знает, как в "нашей стране к этому относятся". Поэтому, Билан отметил, что "нельзя трогать женщин".

По словам Билана, он вместе с Мари боксировал прямо на сцене, но в какой-то момент девушка, не рассчитала силы, и ударом сломала ему ребро.

Дима Билан рассказал, после чего стал сторонником ЗОЖ

Ранее мы писали о том, как Анастасия Волочкова едва не сломала зубы.

Звёзды,Дима Билан,Анастасия Волочкова,
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