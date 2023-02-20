Бородина рассказала о панической атаке в самолете

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в социальных сетях о знакомстве со своим психологом.
Бородина призналась, что встреча произошла в самолете. Во время полета у звезды случилась паническая атака. Она сильно перенервничала и обратилась к стюардессам за помощью. Через некоторое время к ведущей подошла девушка, которая успокоила ее и дала советы по дыханию в таких обстоятельствах.
В итоге девушка пригласила Бородину к себе сесть и поговорить.
«Мы проболтали часа 2, она рассказала, что психолог, и я стала ходить к ней. Очень довольна», — поделилась ведущая.