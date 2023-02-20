Бородина рассказала о панической атаке в самолете

Бородина призналась, что встреча произошла в самолете. Во время полета у звезды случилась паническая атака. Она сильно перенервничала и обратилась к стюардессам за помощью. Через некоторое время к ведущей подошла девушка, которая успокоила ее и дала советы по дыханию в таких обстоятельствах.