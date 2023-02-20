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2 часа назад

Ксения Бородина рассказала о панической атаке в самолете

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в социальных сетях о знакомстве со своим психологом.

Бородина рассказала о панической атаке в самолете
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бородина призналась, что встреча произошла в самолете. Во время полета у звезды случилась паническая атака. Она сильно перенервничала и обратилась к стюардессам за помощью. Через некоторое время к ведущей подошла девушка, которая успокоила ее и дала советы по дыханию в таких обстоятельствах.

В итоге девушка пригласила Бородину к себе сесть и поговорить.

«Мы проболтали часа 2, она рассказала, что психолог, и я стала ходить к ней. Очень довольна», — поделилась ведущая.

Звёзды,Ксения Бородина,
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