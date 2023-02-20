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2 часа назад

Ольга Орлова призналась, что планирует крестить дочь в апреле

Газета.Ruиещё 1

Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в социальных сетях, что планирует крестить дочь Анну.

Орлова призналась, что планирует крестить дочь в апреле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Орловой, крещение пройдет в апреле. Она объяснила, что хочет провести обряд, когда потеплеет.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. 6 февраля 2023 года она родила дочь от супруга. Артистка рассказывала, что не намерена долго сидеть в декрете. Уже в скором времени после появления на свет малышки ведущая нашла няню для девочки.

20 февраля Орлова впервые после рождения дочери вышла на работу.

Помимо новорожденной дочери у Орловой также есть 21-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. Певица и предприниматель находятся в разводе, но продолжают дружить.

Звёзды,Александр Карманов,Ольга Орлова,
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