Орлова призналась, что планирует крестить дочь в апреле

Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в социальных сетях, что планирует крестить дочь Анну.

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По словам Орловой, крещение пройдет в апреле. Она объяснила, что хочет провести обряд, когда потеплеет.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. 6 февраля 2023 года она родила дочь от супруга. Артистка рассказывала, что не намерена долго сидеть в декрете. Уже в скором времени после появления на свет малышки ведущая нашла няню для девочки.

20 февраля Орлова впервые после рождения дочери вышла на работу.