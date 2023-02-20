Стоцкая призналась, почему долго молчала о разводе

Брак певицы рухнул четыре года назад. Анастасия Стоцкая назвала причину своего молчания о расставании с ресторатором Сергеем Абгаряном. Оказалось, что таким образом певица оберегала своих детей.

40-летняя артистка призналась, что лишь на первый взгляд кажется открытой и общительной. В действительности же она очень не любит выдавать посторонним личную информацию о себе и своих близких.

«Я не считаю нужным посвящать посторонних в свою личную жизнь, мне не нужен такой хайп, я просто этого не хочу. Когда есть дети, прежде всего думаешь о них. Они многое принимают близко к сердцу. И всегда нужно думать о последствиях любой откровенности», — передает слова звезды мюзиклов журнал «Здоровье».

Абгарян и Стоцкая поженились в 2010 году. Через год в семь появился сын Александр. В 2017 супруги снова стали родителями, на этот раз у них родилась дочка Вера. В марте 2021 года Стоцкая впервые публично заявила о своем разводе. Она призналась, что их брак с Абгаряном был расторгнут два с половиной года назад.