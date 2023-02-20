Катя Лель шокирована словами Лолиты о ее «галлюцинациях»

Так, ранее Лолита заявила, что у Кати Лель могут быть "различные галлюцинации" из-за общения с инопланетянами, но Лель заявила, что игнорирует негатив в свой адрес.

Лель отметила, что все зависит от воспитания человека и того, как он относится к миру. Она напомнила, что есть такое понятие, как "низкостат", что означает человек на низких вибрациях. Такие люди существуют в вечном негативе, но Лель сторонится таких личностей, потому что такое ей чуждо.