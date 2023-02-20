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35 минут назад

Катя Лель шокирована словами Лолиты о ее «галлюцинациях»

Диана Товсепова

Певица Катя Лель, исполнительница хита "Мой мармеладный", в программе «Ты не поверишь!» отреагировала на слова Лолиты Милявской о ней.

Катя Лель шокирована словами Лолиты о ее «галлюцинациях»
Фото: СоцсетиСоцсети

Так, ранее Лолита заявила, что у Кати Лель могут быть "различные галлюцинации" из-за общения с инопланетянами, но Лель заявила, что игнорирует негатив в свой адрес.

Лель отметила, что все зависит от воспитания человека и того, как он относится к миру. Она напомнила, что есть такое понятие, как "низкостат", что означает человек на низких вибрациях. Такие люди существуют в вечном негативе, но Лель сторонится таких личностей, потому что такое ей чуждо.

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Ранее мы писали о том, что Диме Билану сломала ребро коллега.

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