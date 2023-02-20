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2 часа назад

Киркоров признался, что в юности его называли Пуделем и Эфиопом

Диана Товсепова

Певец Филипп Киркоров признался, что в школе его дразнили из-за особенностей внешности. Об этом он рассказал на шоу «Маска».

По словам артиста, его из-за кудрявых волос и смуглого цвета кожи в школьные годы его называли Пуделем и Эфиопом.

Киркоров рассказал, что эти два "погоняла" ему дали, потому что из-за частого загара в Болгарии у него было темное лицо и от природы — кудрявые волосы.

Филипп Бедросович рассказал об этом во время обсуждения после выступления участника в костюме Пуделя. За этой маской, по словам артиста, скрывается очень талантливый певец, но его личность разгадывать он пока не хочет.

Киркоров публично намекнул на неверность в браке с Пугачевой

Ранее мы писали о том, что Киркоров расплакался на съемках.

Звёзды,Видео,Филипп Киркоров,
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