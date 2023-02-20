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3 часа назад

«Она скучает»: Бородина рассказала, что Омаров не видел дочку несколько месяцев

Вечерняя Москва

Известная российская телеведущая Ксения Бородина два года назад развелась с Курбаном Омаровым. От брака с бизнесменом она растит дочку Теону, а также воспитывает старшую наследницу Марусю, которая родилась от первого супруга. По словам звезды, сам Омаров очень редко видится с детьми.

«Она скучает»: Бородина рассказала, что Омаров не видел дочку несколько месяцев
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Как любой ребенок, она (Теона — прим. «ВМ») скучает. Хочет, наверное. Но я спрашиваю лишь про звонки, звонят ли ей или нет. И говорю, что сильно любят. Видела она последний раз в декабре, — рассказала Бородина.

По словам телеведущей, Омаров сам не стремится общаться с дочкой.

Бородина также рассказала, что сама часто ездит в отпуск без детей. Дочки и так не обделены отдыхом, а родители иногда должны сами отдохнуть от своих детей, написала телеведущая в своем микроблоге.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Курбан Омаров почти сразу же после расставания с супругой стал встречаться с молодой блондинкой, которой чуть больше 20 лет. Первое время мужчина не раскрывал личность избранницы, но летом он впервые показал Валерию в соцсетях. По словам бизнесмена, их роман продолжается уже около года. Курбан даже познакомил избранницу с семьей и, похоже, уже женился.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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