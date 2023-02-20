Ольга Бузова пожаловалась на отеки в Африке

Артистка и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Telegram-канале о проблемах с внешним видом в Африке.

Бузова призналась, что из-за жаркого климата в стране у звезды появились отеки. Певице приходится заниматься спортом, чтобы сохранить тело в тонусе.

Бузова уехала за границу для съемок проекта «Звезды в Африке», где выступает в роли ведущей вместе с комиком Михаилом Галустяном. Ранее певица заявила, что новый сезон шоу выйдет в марте 2023 года. Известно, что в программе примут участие Эвелина Бледанс и Виталий Гогунский.