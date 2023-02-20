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1 час назад

Ольга Бузова пожаловалась на отеки в Африке

Газета.Ruиещё 1

Артистка и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Telegram-канале о проблемах с внешним видом в Африке.

Ольга Бузова пожаловалась на отеки в Африке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бузова призналась, что из-за жаркого климата в стране у звезды появились отеки. Певице приходится заниматься спортом, чтобы сохранить тело в тонусе.

«А 20-минутная зарядка заряжает меня на целый день», — поделилась артистка.

Бузова уехала за границу для съемок проекта «Звезды в Африке», где выступает в роли ведущей вместе с комиком Михаилом Галустяном. Ранее певица заявила, что новый сезон шоу выйдет в марте 2023 года. Известно, что в программе примут участие Эвелина Бледанс и Виталий Гогунский.

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