Мать Гарика Харламова показала фото с избранницей сына

Мать шоумена Гарика Харламова в своих соцсетях поделилась фото, на котором позирует с возлюбленной сына, актрисой Катериной Ковальчук.
20 февраля актриса празднует свой 30-й день рождения. Наталья Харламова поздравила девушку с днем рождения, пожелав ей счастья.
«Жизнь под знаком «К». Катерина Ковальчук, кудрявая красотка, кокетка, куколка, «крепостная»...
Будь счастлива, чудесная наша девочка», — написала мама шоумена.
Напомним, что в октябре 2020 года Гарик Харламов официально развелся с супругой, актрисой Кристиной Асмус, с которой вместе они воспитывают 9-летнюю дочь. Через месяц после официального развода Гарика начали видеть с новой избранницей. Ей оказалась актриса Катерина Ковальчук, которая на 12 лет моложе с шоумена. Отношения с матерью Гарика у Катерины завязались хорошие настолько, что они даже путешествуют вместе.