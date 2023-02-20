Мать Гарика Харламова показала фото с избранницей сына

Напомним, что в октябре 2020 года Гарик Харламов официально развелся с супругой, актрисой Кристиной Асмус, с которой вместе они воспитывают 9-летнюю дочь. Через месяц после официального развода Гарика начали видеть с новой избранницей. Ей оказалась актриса Катерина Ковальчук, которая на 12 лет моложе с шоумена. Отношения с матерью Гарика у Катерины завязались хорошие настолько, что они даже путешествуют вместе.