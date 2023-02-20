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1 час назад

Мать Гарика Харламова показала фото с избранницей сына, поздравив ее с днем рождения

Диана Товсепова

Мать шоумена Гарика Харламова в своих соцсетях поделилась фото, на котором позирует с возлюбленной сына, актрисой Катериной Ковальчук.

Мать Гарика Харламова показала фото с избранницей сына
Фото: СоцсетиСоцсети

20 февраля актриса празднует свой 30-й день рождения. Наталья Харламова поздравила девушку с днем рождения, пожелав ей счастья.

«Жизнь под знаком «К». Катерина Ковальчук, кудрявая красотка, кокетка, куколка, «крепостная»...

Будь счастлива, чудесная наша девочка», — написала мама шоумена.

Напомним, что в октябре 2020 года Гарик Харламов официально развелся с супругой, актрисой Кристиной Асмус, с которой вместе они воспитывают 9-летнюю дочь. Через месяц после официального развода Гарика начали видеть с новой избранницей. Ей оказалась актриса Катерина Ковальчук, которая на 12 лет моложе с шоумена. Отношения с матерью Гарика у Катерины завязались хорошие настолько, что они даже путешествуют вместе.

Харламов намекнул, что отдыхает с Асмус

Ране мы писали о том, что Билан пожаловался на сломанное ребро.
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