Юлия Волкова: биография, личная жизнь, что с ней сейчас

Известная российская певица, прославившаяся как участница группы "Тату", - Юлия Волкова - 20 февраля отмечает день рождения. "Рамблер" рассказывает, с чего начинала артистка и чем занимается сейчас.

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Из "Непосед" в "Татушки"

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Музыкой Юля Волкова начала заниматься еще в детстве, в семь лет она поступила в музыкальную школу, а девять лет стала участницей ансамбля "Непоседы". Это один из самых известных детских коллективов, ставший первым для многих звезд отечественной эстрады. Кстати, с Леной Катиной, коллегой по "Тату", Юля познакомилась именно в "Непоседах". В этом же коллективе занимались Влад Топалов, Сергей Лазарев, Настя Задорожная.

А когда Юле исполнилось 14 лет, она вместе с Леной Катиной прошла кастинг на участие в группе "Тату", продюсером которой стал Иван Шаповалов. Девочки-школьницы неожиданно для самих себя покорили весь мир: Европа, Америка, Япония - их везде ждали и хорошо принимали.

Распад "Тату"

Группа распалась в 2009 году. Версий было много: девушки выросли из образа школьниц, публика устала, разногласия в коллективе. Еще одной причиной называли признание в том, что между ними нет и никогда не было любовной связи.

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Юля Волкова начала свою сольную карьеру, она выпускала песни и альбомы на русском и английском языках, снимала клипы, много выступала, в том числе дуэтом, например, с Димой Биланом. Но успех "Тату" повторить не получилось. Девушки несколько раз объединяли усилия и выступали вместе, но полноценным воссоединением это так и не стало.

Серьезная болезнь

В 2012 году у Юлии Волковой врачи нашли опухоль. Ей повели операцию на щитовидной железе. Жизнь спасли, но повредили нерв, что сказалось и на голосовых связках. Для певицы это катастрофа. Юлии Волковой понадобилось сделать еще несколько операций, чтобы восстановить связки. Она вернулась к музыкальной карьере, но голос после всех вмешательств изменился навсегда.

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