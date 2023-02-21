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58 минут назад

Как выглядит дочь Данилы Козловского: актер поздравил ее с 3-летием и опубликовал свежие фото

Super.ruиещё 1

Актер видится с дочерью нечасто: их разделяют около 7000 километров. Наследницу Даниле Козловскому подарила режиссер и актриса Ольга Зуева: в 2020 году она родила дочь, которую назвали необычным именем — Ода Валентина. Вскоре после появления девочки на свет звездная пара распалась, и Ольга с Одой улетела жить в США. Несмотря на то, что Данила остался в России, заботливый папа все же навещает малышку буквально на другом конце света.

Как выглядит дочь Данилы Козловского
Фото: Super.ruSuper.ru
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Поговаривают, что сейчас актер находится в США — сперва его предполагаемая возлюбленная Оксана Акиньшина делилась кадрами из Нью-Йорка, теперь и сам он запостил снимки из путешествия. Судя по всему, Данила решил навестить дочь в честь дня рождения: сегодня девочке исполнилось три года. На редких совместных кадрах Данилы с Одой Валентиной именинница гуляет на детской площадке, распаковывает подарки и загадочно смотрит вдаль.

Super.ru

Артист явно не хотел, чтобы Оду узнавали на улицах, рассмотреть лицо на снимках невозможно, а большинство из них и вовсе сделаны со спины. Не знаем, пойдет ли девочка по стопам родителей, но одну драматическую роль она уже сыграла... в жизни Данилы.

Звёзды,Ольга Зуева,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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