Певица Ханна потратила на роды в Дубае 800 тысяч рублей

Певица Ханна рассказала в соцсетях о том, сколько стоили роды в Дубае.

Фото: Соцсети Соцсети

По словам артистки, на роды в арабской стране она потратила около 40 тыс. дихрам (808 тысяч рублей) на роды. Причем в эту сумму не входили визиты к врачу и анализы.

Ханна рассказала, что, как принимали роды в Дубае, ей понравилось.

Артистка родила вторую дочь 9 февраля 2023 года. Пять лет назад, в сентябре 2018 года Ханна родила первую дочь.

По ее словам, главное в процессе — доктор, и ей с врачами повезло. Кардинальной разницы между родами в США и в ОАЭ Ханна не заметила, потому как "везде все на высшем уровне".