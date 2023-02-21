Бывшая жена Джигарханяна рассказала о новом романе

Как отмечает артистка, она сейчас ведет закрытый образ жизни, перестала посещать ток-шоу и пришла к выводу, что ей больше нравится заниматься музыкой. Сейчас Виталина занимается сольным концертом, Цымбалюк выступает с совместными концертами с пианистом Дмитрием Нестеровым.

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Певица призналась, она состоит в отношениях и счастлива с возлюбленным. Личность нового мужчины Виталина раскрывать не стала. Артистка считает, что сейчас не время кричать о своем счастье, поэтому она не желает раскрывать подробности.

«Семью, ребенка я себе вижу в определенный момент, в определенных обстоятельствах – так и будет», - рассказала артистка «Комсомольской правде».