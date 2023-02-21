Актер Астахов сообщил о беременности молодой супруги

Журналисты узнали, что 37-летняя жена 53-летнего актера Сергея Астахова скоро станет мамой. Для бывшего педагога начальных классов Виктории Савкеевой это будет первый ребенок, а артист станет отцом во второй раз.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Знаменитость не раз говорил в интервью, что мечтает, чтобы его избранница наконец стала мамой, а он — снова папой.

— Планируем ли пополнение? Конечно! Вик, ты кого хочешь? Мальчика? Да, мальчика хочет! — обращался во время очередного интервью ко всюду сопровождающей его супруге актер.

С уроженкой Сыктывкара, которая тогда преподавала в одной из частных подмосковных школ в начальных классах, Астахов познакомился на дискотеке. Виктория еще некоторое время работала по специальности, а затем стала директором и агентом артиста, сообщает издание «Экспресс-газета».

Астахов был два раза женат. Во время учебы в Воронежском институте искусств он женился на Наталье Комардиной. В 90-х его супругой стала актриса Виктория Адельфина, которая подарила ему дочь Машу. А потом у артиста был роман с Еленой Кориковой.