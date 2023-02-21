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1 час назад

Появились подробности отношений актера Брэда Питта и его 30-летней возлюбленной

Катерина Саломе

Три месяца назад появилась информация о том, что голливудская звезда нашла себе новую пассию. Все ожидали, что роман Брэда Питта и Инес де Рамон закончится, как и многие другие любовные истории в жизни актера, но пара до сих пор вместе. Более того, их отношения становятся только глубже. Об этом Daily Mail сообщил инсайдер.

По словам анонимного источника, влюбленные стали очень близки за последние месяцы. Они очень поддерживают друг друга после болезненного разрыва с экс-возлюбленными. Звезда "Мистера и миссис Смит" до сих пор в процессе развода с Анджелиной Джоли, а его новая избранница недавно порвала со звездой «Дневников вампира» Полом Уэсли.

«Отношения Брэда с Энджи были эдакой громкой катастрофой, но его отношения с Инес совсем не такие эмоциональные и лишены драматизма. Она очень сдержанна», — отметил инсайдер.

Брэд Питт засобирался на «полупенсию»

Известно, что Питт уже познакомил девушку с большинством из своих шести детей. Он утверждает, что очень счастлив в новых отношениях.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт рассказал о лучшей постельной сцене в карьере.

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