Орлова раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и ведущая Ольга Орлова спустя две недели после родов сбросила десять килограммов. Она рассказала, в чем секрет ее похудения.
Бывшая солистка группы «Блестящие» стала мамой во второй раз в начале февраля. После появления ребенка вес Орловой превысил отметку в 57 килограммов. Артистка решила сбросить лишний вес, но не стала делать тайну из своего метода похудения.
«Ловите: я ограничила количество еды. Ем все, но понемногу. Не ем на ночь», — поделилась 45-летняя знаменитость.
Орлова добавила, что спорт в свою жизнь пока не включила. Исполнительница еще не ходит по салонам красоты, но думает делать обертывания в домашних условиях.