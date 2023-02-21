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1 час назад

Ольга Орлова раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Слово и Дело

Певица и ведущая Ольга Орлова спустя две недели после родов сбросила десять килограммов. Она рассказала, в чем секрет ее похудения.

Орлова раскрыла секрет быстрого похудения после родов
Фото: Слово и делоСлово и дело

Бывшая солистка группы «Блестящие» стала мамой во второй раз в начале февраля. После появления ребенка вес Орловой превысил отметку в 57 килограммов. Артистка решила сбросить лишний вес, но не стала делать тайну из своего метода похудения.

«Ловите: я ограничила количество еды. Ем все, но понемногу. Не ем на ночь», — поделилась 45-летняя знаменитость.

Орлова добавила, что спорт в свою жизнь пока не включила. Исполнительница еще не ходит по салонам красоты, но думает делать обертывания в домашних условиях.

Звёзды,Ольга Орлова,
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