Орлова раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и ведущая Ольга Орлова спустя две недели после родов сбросила десять килограммов. Она рассказала, в чем секрет ее похудения.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Бывшая солистка группы «Блестящие» стала мамой во второй раз в начале февраля. После появления ребенка вес Орловой превысил отметку в 57 килограммов. Артистка решила сбросить лишний вес, но не стала делать тайну из своего метода похудения.

«Ловите: я ограничила количество еды. Ем все, но понемногу. Не ем на ночь», — поделилась 45-летняя знаменитость.