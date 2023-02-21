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2 часа назад

Экс-супруга мужа Кети Топурии — о смерти их дочери: «Я и моя семья были с тобой до конца, в отличие от твоего папы»

WomanHit.ru

Малышка ушла из жизни, когда ей было всего полтора года.

Экс-супруга мужа Кети Топурии — о смерти их дочери
Фото: WomanHitWomanHit

До знакомства с певицей Кети Топурией бизнесмен Лев Деньгов был женат на Ирине Рак. В 2015 году у пары родилась дочь, однако вскоре малышка умерла.

Ирина рассказала, что тогда осталась совсем одна — Лев решил бросить семью. Экс-супруга предпринимателя до сих пор с болью вспоминает о дочке. «Сегодня тебе было бы 8 лет… Мой маленький ангел… Моя Мария Изабель… 19.02.15 я стала впервые мамой… Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Настало время, когда я свободно могу говорить и писать об этом, и ни один комментарий и мнение меня уже не заденет… Знаете, почему? Потому что за мной правда!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — призналась она в личном блоге.

Рак отметила, что боль, которую она пережила из-за потери дочери, ей удалось трансформировать в силу, которая дает ей уверенность дальше жить и творить. «Видит Бог, я это испытание прошла достойно… Я и моя семья не бросили тебя и были с тобой до конца, в отличие от твоего папы. И мне не стыдно смотреть людям в глаза, так как за мной правда. Я была рядом и боролась за твою жизнь до последней минуты… Так уж получилось, что Бог забрал у меня самое дорогое, моего ангелочка. И спустя время я благодарна за все, что было за эти 1,5 года твоей жизни, было непросто… И только осознанные люди меня поймут, нет физического тела, а душа… Душа, она вечна и твоя, всегда рядом со мной и помогает мне», — заключила женщина.

Бывшая жена Деньгова не назвала причину смерти маленькой наследницы. Однако в Сети пишут, что малышка могла скончаться из-за прививки.

Звёзды,Ирина Рак,Лев Деньгов,
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