Ирина рассказала, что тогда осталась совсем одна — Лев решил бросить семью. Экс-супруга предпринимателя до сих пор с болью вспоминает о дочке. «Сегодня тебе было бы 8 лет… Мой маленький ангел… Моя Мария Изабель… 19.02.15 я стала впервые мамой… Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Настало время, когда я свободно могу говорить и писать об этом, и ни один комментарий и мнение меня уже не заденет… Знаете, почему? Потому что за мной правда!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — призналась она в личном блоге.

Рак отметила, что боль, которую она пережила из-за потери дочери, ей удалось трансформировать в силу, которая дает ей уверенность дальше жить и творить. «Видит Бог, я это испытание прошла достойно… Я и моя семья не бросили тебя и были с тобой до конца, в отличие от твоего папы. И мне не стыдно смотреть людям в глаза, так как за мной правда. Я была рядом и боролась за твою жизнь до последней минуты… Так уж получилось, что Бог забрал у меня самое дорогое, моего ангелочка. И спустя время я благодарна за все, что было за эти 1,5 года твоей жизни, было непросто… И только осознанные люди меня поймут, нет физического тела, а душа… Душа, она вечна и твоя, всегда рядом со мной и помогает мне», — заключила женщина.