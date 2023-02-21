Анастасия Цветаева: «Отчим держал меня в сексуальном рабстве»

С матерью артистка предпочитает не общаться.
Актриса Анастасия Цветаева стала популярной после ролей в таких кинокартинах, как «Даже не думай», «Зови меня Джинн». Также артистка снялась в клипе на одну из песен группы «Звери». После этого звезда решила приостановить свою карьеру и сейчас активно ведет свои соцсети. А сегодня Цветаева поделилась ужасными моментами из своего детства.
Знаменитость призналась, что была жертвой домашнего насилия и абьюза.
«С 6 до 12 лет (с перерывами на отъезды к бабушкам) мой отчим издевался надо мной, держал меня в сексуальном рабстве и морально уничтожал. Моя мать все это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара. Ну, собственно, она тоже была жертвой своего мужа-абьюзера. Хотя это ее не прощает… Родителей у меня нет. Есть биологическая мать, которая меня произвела на свет и затем отдала на растерзание своему мужу извращенцу и психопату. И которая не удостоила меня своим общением с тех пор, как я окончательно сбежала из дома в 12 лет, переехав жить к бабушке. И был папа, который умер, когда мне было 4 года», — рассказала актриса.
Анастасия решила подробнее рассказать о своем отчиме.
«Когда я пошла в первый класс, он каждое утро отводил меня в школу. Он всегда что то мне рассказывал, я молча слушала. Какой чудесный отец — общается с ребенком, так, наверняка, думали окружающие. На самом же деле, рассказывал он мне о том, какое я ничтожество. Например, однажды я увидела выходящих из машины жениха и невесту и засмотрелась на пышное платье. „Видишь свадьбу? С тобой такого не будет никогда. Потому что ты страшная и уродина, никто тебя замуж никогда не возьмет“, — сказал он мне. Это было не самое обидное, что я слышала от него», — вспомнила звезда.
Артистка отметила, что боялась оставаться наедине с отчимом.
«Самой большой моей мечтой в течение всей младшей школы было попасть в детский дом. Когда мама уходила в магазин, я просила не оставлять меня с ним в квартире. Обычно она отказывала. Я до сих пор не могу забыть это тоскливое и холодное чувство — я понимала, что в очередной раз мы будем один на один, и он начнет издеваться надо мной. Когда мне было 12 лет, они каким то чудом отпустили меня жить с бабушкой. Отчим тогда на прощание сказал, что если я кому то расскажу про то, что он со мной делал, то он меня убьет. Будет бить ногами по печени, так, что синяков не останется, и никто не догадается, что это сделал он», — поделилась она в интервью Afisha Daily.