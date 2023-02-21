Анастасия Цветаева: «Отчим держал меня в сексуальном рабстве»

«Самой большой моей мечтой в течение всей младшей школы было попасть в детский дом. Когда мама уходила в магазин, я просила не оставлять меня с ним в квартире. Обычно она отказывала. Я до сих пор не могу забыть это тоскливое и холодное чувство — я понимала, что в очередной раз мы будем один на один, и он начнет издеваться надо мной. Когда мне было 12 лет, они каким то чудом отпустили меня жить с бабушкой. Отчим тогда на прощание сказал, что если я кому то расскажу про то, что он со мной делал, то он меня убьет. Будет бить ногами по печени, так, что синяков не останется, и никто не догадается, что это сделал он», — поделилась она в интервью Afisha Daily.