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54 минуты назад

«Клон»: ставшая копией Джоли Екатерина Климова нарвалась на хейт

WomanHit.ru

Актрису заподозрили в увлечении пластикой.

«Клон»: ставшая копией Джоли Екатерина Климова нарвалась на хейт
Фото: WomanHitWomanHit

Новое селфи Екатерины Климовой взорвало соцсети. Подписчики 45-летней звезды отечественных фильмов и сериалов не узнали свою любимицу и раскритиковали ее за желание соответствовать общепринятым стандартам красоты.

На снимке, сделанном Климовой в машине, она очень похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли. Фолловеры решили, что изменения внешности связаны с пластическими операциями и уколами красоты.

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«„Жаль, «заколола» свою самобытность и индивидуальность. Клон“, „У Екатерины своя была красота, неописуемая, ни на кого не похожая. А теперь что… А теперь Джоли. Сразу и не признала Екатерину, пока комменты не прочитала“, „Эххх, Катеринаааа… Какая была!!!! И сейчас…. Жаль“, „Зря сделали пластику, испортили лицо“, „Не узнать, на себя не похожа! Зачем? Индивидуальности нет, стала, как все“» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).

Звёзды,Анджелина Джоли,Екатерина Климова,
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