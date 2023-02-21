«Клон»: ставшая копией Джоли Екатерина Климова нарвалась на хейт

На снимке, сделанном Климовой в машине, она очень похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли . Фолловеры решили, что изменения внешности связаны с пластическими операциями и уколами красоты.

«„Жаль, «заколола» свою самобытность и индивидуальность. Клон“, „У Екатерины своя была красота, неописуемая, ни на кого не похожая. А теперь что… А теперь Джоли. Сразу и не признала Екатерину, пока комменты не прочитала“, „Эххх, Катеринаааа… Какая была!!!! И сейчас…. Жаль“, „Зря сделали пластику, испортили лицо“, „Не узнать, на себя не похожа! Зачем? Индивидуальности нет, стала, как все“» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).