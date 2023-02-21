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48 минут назад

Актриса Юлия Меньшова показала детское фото Веры Алентовой

Катерина Саломе

Актриса Юлия Меньшова ведет собственный Telegram-канал, где больше 260 тысяч подписчиков. Накануне она опубликовала там снимок своей матери – актрисы Веры Алентовой – в честь ее дня рождения. Артистке исполнился 81 год.

Меньшова показала детское фото Алентовой
Фото: СоцсетиСоцсети

Меньшова поделилась черно-белым детским фото своей родительницы. Под снимком она рассказала, что Алентова снова встречает свой праздник на сцене. Она исполняет главную роль в спектакле «Мадам Рубинштейн» в театре имени Пушкина.

Соцсети

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«Некоторые зрители в антракте в недоумении открывают Википедию, чтобы убедиться в достоверности информации, что этот спектакль был поставлен в прошлом году к 80-летнему юбилею актрисы. Потому что глядя на то, как искрометно шутит и легко порхает по сцене эта красотка, поверить в этот факт — и впрямь сложно», — отметила Меньшова.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин рассказал о странном подарке на день рождения.

Звёзды,Вера Алентова,Иосиф Пригожин,Юлия Меньшова,
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