Меньшова показала детское фото Алентовой

Актриса Юлия Меньшова ведет собственный Telegram-канал, где больше 260 тысяч подписчиков. Накануне она опубликовала там снимок своей матери – актрисы Веры Алентовой – в честь ее дня рождения. Артистке исполнился 81 год.
Меньшова поделилась черно-белым детским фото своей родительницы. Под снимком она рассказала, что Алентова снова встречает свой праздник на сцене. Она исполняет главную роль в спектакле «Мадам Рубинштейн» в театре имени Пушкина.
«Некоторые зрители в антракте в недоумении открывают Википедию, чтобы убедиться в достоверности информации, что этот спектакль был поставлен в прошлом году к 80-летнему юбилею актрисы. Потому что глядя на то, как искрометно шутит и легко порхает по сцене эта красотка, поверить в этот факт — и впрямь сложно», — отметила Меньшова.
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