Меньшова показала детское фото Алентовой

«Некоторые зрители в антракте в недоумении открывают Википедию, чтобы убедиться в достоверности информации, что этот спектакль был поставлен в прошлом году к 80-летнему юбилею актрисы. Потому что глядя на то, как искрометно шутит и легко порхает по сцене эта красотка, поверить в этот факт — и впрямь сложно», — отметила Меньшова.