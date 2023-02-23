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1 час назад

Филипп Киркоров назвал причину развода с Аллой Пугачевой

2x2.suиещё 1

Российский певец Филипп Киркоров в последние дни поражает не только внешним видом. После пластики артист стал выглядеть подтянутым, посвежевшим, а в соцсетях начал хвастаться «кубиками пресса».

Киркоров назвал причину развода с Пугачевой
Фото: 2x2.su2x2.su

На съёмках Филипп Киркоров также остаётся хедлайнером проектов. На площадке шоу «Маска» артист огорошил присутствующих известием о причине развода с Аллой Пугачёвой.

Как пишут СМИ, Киркоров пообщался с одним из артистов, который выступает на сцене в костюме Шаурмы. Он заговорил с участником «Маски» об изменах, а потом признался, что тоже «тот ещё ходок налево».

- Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому что я всегда налево ходил, - признался Филипп Киркоров.

Все знают, что последняя жена Киркорова – Алла Пугачёва. В браке знаменитости состояли с 1994 по 2005 годы. В марте 1994 года брак Пугачёвой и Киркорова зарегистрировал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. В мае того же года пара венчалась в Иерусалиме.

Киркоров даже после развода общается с Примадонной, поддерживает её и не позволяет критиковать из-за отъезда в Израиль. Сейчас Алла Пугачёва живёт за рубежом с детьми и новым супругом.

Как писал ранее портал 2х2.su, Филипп Киркоров появился в новом клипе с белыми волосами, сразив россиян. В соцсетях появились насмешки в адрес артиста, поп-короля даже сравнили с Аллой Пугачёвой.

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