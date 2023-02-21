Жена Меньшикова допустила вольность на публике

Супруга актера повторила пикантный жест Кейт Миддлтон.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Олег Меньшиков вместе с супругой Анастасией Черновой появился на светском мероприятии.

Парочка явилась на премьеру фильма в приподнятом настроении. От внимания присутствующих не ускользнул игривый жест, допущенный Черновой в отношении мужа.

Поклонники заметили, что 62-летний худрук театра Ермоловой значительно помолодел и посвежел. Многим даже показалось, что актер выглядит моложе своей 38-летней супруги.

Видимо внешние изменения актера внесли свежую струю в его отношения с женой. Уходя с красной дорожки, Екатерина опустила руку с талии на ягодицу мужа. Меньшиков при этом обнимал любимую за плечи.