Жена Меньшикова допустила вольность на публике

Супруга актера повторила пикантный жест Кейт Миддлтон.
Олег Меньшиков вместе с супругой Анастасией Черновой появился на светском мероприятии.
Парочка явилась на премьеру фильма в приподнятом настроении. От внимания присутствующих не ускользнул игривый жест, допущенный Черновой в отношении мужа.
Поклонники заметили, что 62-летний худрук театра Ермоловой значительно помолодел и посвежел. Многим даже показалось, что актер выглядит моложе своей 38-летней супруги.
Видимо внешние изменения актера внесли свежую струю в его отношения с женой. Уходя с красной дорожки, Екатерина опустила руку с талии на ягодицу мужа. Меньшиков при этом обнимал любимую за плечи.
Многим показалось, что Чернова решила повторить жест Кейт Миддлтон, которая на днях так же шлепнула мужа по мягкому месту на глазах у публики.