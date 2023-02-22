Кайли Дженнер снялась топлес для обложки Vanity Fair

В интервью Кайли Дженнер призналась, что не обращает внимание на хейтеров. «Дурная слава, разоблачения никогда не мешали моей личности», — объяснила она, подчеркнув, что больше не читает комментарии под своими постами в социальных сетях.

Девушка рассказала об отношениях с родителями Крис и Кейтлин. «Моя мама — самая сильная женщина, которую я знаю. С раннего возраста она внушала нам мысль, что мы можем сделать что-то великое. Я не знаю, как ей это удается, но она идеальна всегда, каждое мгновение. Пока я жила с ней, она была моей мамой. Когда я ушла из дома, она стала моей лучшей подругой. А в бизнесе моя мама — мой бульдог и мой защитник. Я ее очень уважаю», — поделилась она.