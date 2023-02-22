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1 час назад

Кайли Дженнер снялась топлес для обложки Vanity Fair

Газета.Ruиещё 1

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась топлес для обложки Vanity Fair Italia. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Кайли Дженнер снялась топлес для обложки Vanity Fair
Фото: Газета.RuГазета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер стала героиней мартовского номера итальянской версии журнала Vanity Fair. Издание представило сразу три обложки с ней, снятых фотографами Луиджи Мурену и Янго Хензи. На одной, черно-белой, Кайли позировала по пояс обнаженной, прикрыв грудь руками. «Кто любит меня, тот следует за мной», — гласит вынос.

В интервью Кайли Дженнер призналась, что не обращает внимание на хейтеров. «Дурная слава, разоблачения никогда не мешали моей личности», — объяснила она, подчеркнув, что больше не читает комментарии под своими постами в социальных сетях.

Девушка рассказала об отношениях с родителями Крис и Кейтлин. «Моя мама — самая сильная женщина, которую я знаю. С раннего возраста она внушала нам мысль, что мы можем сделать что-то великое. Я не знаю, как ей это удается, но она идеальна всегда, каждое мгновение. Пока я жила с ней, она была моей мамой. Когда я ушла из дома, она стала моей лучшей подругой. А в бизнесе моя мама — мой бульдог и мой защитник. Я ее очень уважаю», — поделилась она.

Что касается отца, она добавила, что тот научил ее уважать себя.

Звёзды,Фото топлес,
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