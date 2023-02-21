«Не влезаю в платья»: Кудрявцева высказалась о своей фигуре

Глядя на Леру Кудрявцеву сложно поверить, что ей 51 год. Знаменитость всегда выглядит потрясающе. Однако так может показаться лишь со стороны.

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Телеведущая призналась, что у нее есть значительные недостатки фигуры, которые костюмеры скрывают правильно подобранной одеждой.

Так, все недостатки Леры скрываются, а достоинства наоборот — подчеркиваются.

Кудрявцева старается быть максимально честной со своими поклонниками, поэтому сама рассказала о своих секретах.

Телеведущая призналась, что ее фигура изменилась после вторых родов в 2018 году. Сейчас артистка не может прийти в форму, которая была до рождения дочки Маши. В связи с этим, часть гардероба Леры ей уже не подходит.

«У меня, например, в гардеробе очень много дорогих платьев, которые я не надену. Я не могу в них влезть! После рождения Машки я стала больше. Так, может, и не скажешь, а там уже чуть-чуть вроде бы — и уже все. Не влезаю», — рассказала Кудрявцева в недавнем выпуске шоу «Звезды сошлись».

Тем более, со временем, Лера Кудрявцева поняла, что многие наряды ей уже ни к чему. Дело в том, что знаменитость и ее супруг домоседы и редко выходят в свет. Светским вечерам они предпочитают «пенсионерский» образ жизни.

Кроме того, Лера любит самостоятельно выполнять домашние обязанности в свободное время.

«Я вообще могу сама все делать. Я очень вкусно готовлю. Делаю дома все, для меня это медитация. Могу погладить, помыть посуду, помыть полы», — отметила звезда.